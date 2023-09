Teatro Charles de Foucauld, il programma della stagione 2023-24

In una cornice rinnovata, si è svolta il giorno 23 settembre, la presentazione del programma della stagione 2023-24 del teatro Charles de Foucauld di Bracciano. Promotori e organizzatori Alessandro Lembo di Generazione Musica e Giampiero Nardelli di Fa.Ro’., che per circa due ore hanno intervistato i tanti attori, registi, musicisti e protagonisti dei vari eventi che nei prossimi mesi si svolgeranno al teatro Charles de Foucauld.

Serata ben organizzata in un contesto teatrale, dove la cultura, la scuola, il cinema, la musica e i vari temi affrontati e da sviluppare, aggregano e formano un sistema di rete e di collaborazioni, che fanno ben sperare per la ripresa dell’intrattenimento e allo stesso tempo dello stare insieme. Tanti amici, attori, registi, musicisti, amanti dell’arte e della cultura hanno fatto da cornice e da protagonisti all’evento di presentazione concretizzando una ideale staffetta in cui ognuno ha presentato il proprio spettacolo e il proprio evento sul palcoscenico del teatro Charles De Foucauld completamente ristrutturato e rinnovato.

Un ringraziamento a Don Fernando e alla parrocchia che di buon grado sostiene il progetto “Un Teatro per Bracciano” rendendo disponibile il teatro per la stagione artistica.

L’agone nuovo, presente e promotore per il suo ruolo, apprezzando questo meritorio progetto, ormai una realtà consolidata del nostro territorio, auspica tanto successo, ma anche l’apertura nel territorio di sale cinematografiche e polifunzionali, dove tutti studenti e cittadini possano ritrovarsi e trascorrere qualche ora di sorriso, arricchendo anche le proprie conoscenze.

Grazie a tutti.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone