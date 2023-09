Città metropolitana al sopralluogo nelle scuole superiori

Nel consueto sopralluogo nelle scuole superiori, il Consigliere Delegato all’edilizia scolastica, Daniele Parrucci, ha visitato il Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Roma.

“Con la Dirigente scolastica, Cinzia Giacomobono, abbiamo effettuato una visita all’interno della sede centrale dell’istituto e concordato una serie di interventi straordinari per la realizzazione di due nuove aule, al fine di liberare spazi e rimettere a disposizione della collettività scolastica, un laboratorio ad oggi utilizzato come aula.

Interverremo, inoltre, con una revisione generale del blocco dei servizi igienici collocati al terzo piano della scuola.

Per quanto riguarda, invece, la sede succursale di via Boncompagni, sono previsti interventi con fondi PNRR, per la messa in sicurezza del plesso e l’ottenimento del certificato prevenzione incendi, con un investimento di oltre 600 mila euro.

Entro la fine dell’anno, una volta partiti tutti i cantieri dei progetti PNRR, procederemo anche allo smaltimento di tutto l’amianto censito, all’interno del Liceo “Righi” che del Liceo “Tasso”, per un investimento di circa 260 mila euro. Abbiamo infine chiesto ad Acea di intervenire quanto prima, per risolvere un problema di interruzione di corrente avvenuto questa mattina.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma