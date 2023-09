Electric Mary in scena al Traffic Live di Roma

Mercoledì 27 settembre 2023, alle 21.30, al Traffic Live di Roma ci sarà l’unica data italiana degli Electric Mary. La rock band australiana, che torna in Italia per la seconda volta, ha scelto Roma come unica data italiana del tour del ventennale. Sul palco Rusty Brown (voce), Pete Robinson (chitarra e voce), Alex Raunjak (basso, armonica e voce), Brett Wood (chitarra e voce) e Paul “Spyda” Marrett (batteria).

I biglietti per il concerto sono già disponibili in prevendita su www.dice.fm (costo in prevendita 11.50 euro, alla cassa 15 euro). Il Traffic Live è a Roma in via Prenestina 738. In apertura ci saranno i romani The Guestz. Il concerto è promosso da SGT Kickin’ Ass Events, con la media partnership di Radio Città Aperta. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 333 354 2095 e 335 534 2847 / mail stefano@trafficlive.org

Il 14 aprile 2023 segna il 20° anniversario degli Electric Mary. Un po’ di tempo trascorso agli studi Electric Lady di Jimi Hendrix, a New York, è stato la scintilla che ha infuocato Rusty e lo ha fatto tornare a casa, per creare qualcosa di nuovo che emergesse dalle ceneri del rock’n’roll che viveva ancora dentro di lui. Doveva solo trovare le persone giuste, e loro dovevano provare le stesse cose allo stesso modo, per il rock intriso di blues. Poi un salto avanti veloce di vent’anni, innumerevoli tour in Australia, Europa e America, quattro album in studio, uno dal vivo, tre EP e le continue uscite di singoli, che soddisfano tutti i requisiti del rock di oggi. Il 2019 ha visto l’uscita di un album in un momento in cui i fans avrebbero potuto chiedersi dove fosse andata a finire la band… ma erano tornati con il loro più grande disco di sempre, lo straordinario “Mother”. Gli Electric Mary sono fautori di un suono che scava in profondità nella storia del rock e del blues.

Ad aprire il concerto saranno i The Guestz. La band, nata a Roma nel 2006, ha suonato su tutti i palchi della Capitale e in varie città del centro-nord Italia, aprendo anche per band famose come Airbourne, Faster Pussycat, L.A. Guns, Crashdiet e Quireboys. Un hard rock senza compromessi, energico e melodico, suonato con passione da quattro veterani della scena capitolina: Mimmo God, Jonna, Rob N’ Roll e Armando Mefisto.