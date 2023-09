Trevignano Romano, dragon boat e non solo

Il Lago di Bracciano, Trevignano Romano, è lieta di ospitare l’inaugurazione del “CardioBreast – Dragon Boat Festival 2023″ tagliando simbolicamente il nastro della prima tappa.

Una iniziativa nata per celebrare i benefici di una divertente attività sportiva che, grazie alle sue peculiari caratteristiche, non solo contribuisce alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, ma ormai da diversi anni aiuta la ripresa e il benessere psicofisico delle donne operate al seno a causa di un carcinoma mammario.

Per l’inaugurazione di questa edizione del Dragon Boat Festival, interverranno Autorità Comunali, Regionali, Metropolitane e Sanitarie.

Con l’avvio delle gare, mentre in acqua si fronteggeranno amichevolmente due squadre femminili composte da queste atlete speciali, presso le aree sanitarie attrezzate, si eseguiranno una serie di controlli e screening:

Dalle ore 10:00 e fino alle ore 14:00, Piazzale del Molo ‐

nel camper INRC (Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari) verranno effettuati screening cardiologici e specificatamente controlli della funzionalità cardiaca, elettrocardiogramma, controllo pressorio e controllo del quadro lipidico.

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, Via Bernardino Francesconi 2 -nel track della ASL RM4, verranno eseguiti lo screening colon/retto per la fascia di età compresa tra i 50 ed i 74 anni sia donne che uomini; Pap test o HPV test per donne di età compresa tra i 25 ed i 64 anni; Screening HCV.

Prenotando preventivamente al numero verde 800539762, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30) sarà possibile sottoporsi all’esame mammografico per donne di età compresa tra i 50 ed i 74 anni.

Nell’area del Piazzale del Molo, si svolgerà la premiazione dei partecipanti e lo Sharing Experience.