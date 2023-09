Colleferro, un bando per il giardino comunale

L’amministrazione comunale ha indetto una procedura aperta per la concessione del giardino pubblico e relativo punto ristoro ubicato in Via dei Larici a Colleferro.

La gestione del punto ristoro/attività e del giardino dovrà comunque garantire che tutti i cittadini possano usufruire del giardino senza alcuna limitazione.

La concessione avrà durata quindicinale a decorrere dalla stipula del contratto e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutti i soggetti indicati dall’art. 65 del D. Lgs n. 36/2023 e che dimostreranno tramite la documentazione richiesta, di avere i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 94 e 95 del suddetto decreto.

La documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio tecnico del Comune di Colleferro o sul sito http://www.comune. colleferro.rm.it

I concorrenti dovranno far pervenire all’ufficio Protocollo del comune di Colleferro, un plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta entro il termine delle ore 12.30 del giorno 12 ottobre 2023.