Pordenonelegge, c’è anche Rai Kids

Domenica 17 settembre, in occasione della giornata di chiusura di “Pordenonelegge”, dedicata a bambini e famiglie, Rai Kids sarà presente con lo spettacolo “Amico Libro Live”, che vede protagonista Lorenzo Branchetti. Appuntamento a partire dalle ore 10.30 in Piazza della Motta (ingresso gratuito), a Pordenone (Udine).

Lorenzo Branchetti, noto volto della TV dei Ragazzi (già protagonista de “La Melevisione” e attualmente nel cast de “La posta di Yoyo” su Rai Yoyo), uscirà dallo schermo televisivo per incontrare i bambini dai vivo, con uno spettacolo interattivo. In “Amico Libro” Lorenzo, dopo aver spiegato come ha fatto a uscire dalla televisione, racconterà ai bimbi che tutte le cose del mondo reale le conosce grazie ai libri. Nasce così un’interazione per far indovinare ai bambini alcuni libri di favole.

Il simpatico folletto condurrà i presenti in un viaggio letterario alla scoperta di amici molto speciali: gli amati libri. Uno spettacolo frizzante e coinvolgente tra libri avventurosi, fantastici, misteriosi, sentimentali, tutti capaci di parlare al nostro cuore, da vivere e condividere insieme per conoscere e comprendere sempre di più il mondo che ci circonda. Ci sono tanti generi di libro, l’importante è trovare il proprio genere preferito per scoprire i tesori che ci sono dentro.

Nella seconda parte dello spettacolo ci sarà un momento musicale in cui Lorenzo Branchetti canterà con i bambini alcune delle canzoni più amate de “La Melevisione”. Seguirà un meet and greet per fare foto e autografi con il conduttore. Nell’ambito degli appuntamenti Rai sul territorio nazionale, Rai Kids vuole essere presente con un suo volto noto ed amato per divulgare l’importanza della lettura anche fra i più piccoli.