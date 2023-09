Città metropolitana e l’augurio di “buone lezioni” agli studenti

“Un sincero augurio di buon inizio anno scolastico a tutti i ragazzi e le ragazze che da oggi riprendono le lezioni. A loro, ai docenti e a tutto il personale delle scuole del territorio, auspico una felice ripresa delle attività. Siamo al lavoro per garantire a tutti un sistema scolastico sempre più accogliente e sicuro, a partire anche dagli spazi a disposizione degli istituti, cercando di rispondere nel miglior modo possibile alle richieste che ci vengono rappresentate. Da parte di Città metropolitana di Roma Capitale ci sarà anche quest’anno la massima disponibilità per migliorare sempre di più l’offerta e poter soddisfare le esigenze del territorio. Se lo scorso anno è stato l’anno dei bandi, questo sarà l’anno dei cantieri che permetteranno in un prossimo futuro di offrire nuovi spazi, aule e scuole dove formare i cittadini di domani”.