A Oriolo Romano torna la sagra del fungo porcino

Pochi sono gli appuntamenti ai quali non dover e non poter mancare, e la sagra del fungo porcino a Oriolo è sicuramente uno di questi. Nelle giornate del 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 e 30 settembre piazza Umberto I si trasformerà in un palcoscenico di profumi e sapori, musica e colori, che affascineranno esperti, intenditori e semplici amanti della buona tavola. Non ci sono soltanto i porcini, infatti, ma è possibile degustare anche prodotti tipici, come l’inconfondibile olio locale, i formaggi e i vini del territorio, il gusto delle carni locali e la pasta fatta in casa. Un ricco menù, che partendo dall’antipasto per arrivare alla zuppa di porcini o ai funghi fritti, delizierà i palati di chi vorrà trascorrere una serata di qualità, dal punto di vista culinario e non solo. Sono previsti tutte le sere appuntamenti collaterali alla sagra, come concerti e serate di musica e danze, oltre ai gonfiabili montati appositamente per intrattenere i più piccoli. A illustrare il programma, ancora in fase di definizione, è stato il presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento, Enrico Lo Sardo, che ha sottolineato l’importanza e il significato simbolico che c’è dietro la sagra; i proventi vengono infatti investiti interamente sul paese e utilizzati per far fronte alle diverse necessità. Lo scorso anno, per esempio, con i profitti è stato regalato alla Croce rossa un mezzo adibito allo spostamento delle persone con disabilità motorie. Nient’altro da aggiungere dunque, se non invitare tutti a prendere parte a una sagra in cui è semplice e inevitabile, per una sera, sentirsi a casa, ricordando e riprendendo quei sapori autentici che richiamano le cucine genuine delle nonne.

Ludovica Di Pietrantonio