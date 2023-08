Pluralismo e libertà (Fnsi Usigrai ) sulla scomparsa del consigliere Rai Riccardo Laganà

“Pluralismo e Libertà esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del consigliere della Rai, Riccardo Laganà. Con il consigliere, eletto in rappresentanza dei dipendenti, c’è sempre stato un confronto schietto e leale. Pur divergendo in molti aspetti legati alla vita aziendale, come componente abbiamo sempre riconosciuto il suo amore sincero verso l’azienda e verso i dipendenti della Rai. Ci stringiamo forte intorno a tutta la sua famiglia”. E’ quanto affermano i membri della componente sindacale di Pluralismo e Libertà (Fnsi e Usigrai).