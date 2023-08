L’Associazione di giornalisti Lettera 22, con tutti i suoi soci e iscritti, profondamente colpita dalla notizia, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai parenti tutti, per la prematura scomparsa del Consigliere di Amministrazione Rai, Riccardo Laganà.

Collega stimato e perbene, era sempre in prima linea per la difesa del “Servizio Pubblico” Radiotelevisivo e sempre disponibile per i dipendenti che bussavano alla sua porta, senza nessuna preclusione. Buon viaggio Riccardo!