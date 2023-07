Guardie Zoofile, quinto corso organizzato da Fare Ambiente

Fare Ambiente organizza il 5° corso per aspiranti Guardie Zoofile che partirà nel mese di ottobre.

Importante è il ruolo delle Guardie Zoofile che permette una vigilanza costante attraverso il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale.

Oltre ad intervenire in caso di maltrattamento sugli animali, le guardie di Fare Ambiente svolgono anche un importante ruolo di prevenzione, informando i cittadini della normativa vigente sia in termini di benessere animale sia sensibilizzando su tematiche che riguardano la protezione. Ricordiamo che le Guardie Zoofile hanno una duplice funzione: polizia giudiziaria (azione repressiva) e polizia amministrativa (azione tipicamente preventiva).

Il corso per aspiranti Guardie sarà rivolto a persone che abbiano una forte motivazione,massima serietà e disponibilità, abbiano compiuto la maggiore età, siano in possesso dei requisiti di Legge per la nomina a Guardia Particolare Giurata.

Gli aspiranti avranno la possibilità di scegliere percorsi formativi appositamente strutturati per ottenere lo status di Guardia Zoofila, Guardia Ittica, Osservatore Ambientale, Ispettore Ambientale e la possibilità di entrare a far parte del nucleo N.O.I.Z. Il Nucleo Operativo sarà attivo su base provinciale e si occuperà esclusivamente nell’ambito giudiziario in riferimento al maltrattamento animale.

Il corso sarà tenuto dal Responsabile dell’Ufficio NdR della Procura e sarà aperto anche a coloro che sono già in possesso dei Decreti di Guardia Zoofila e Guardia Ittica.