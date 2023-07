A proposito del Summer Fest di Ladispoli…

Riceviamo e pubblichiamo – “Abbiamo appena vissuto tre giorni intensi, di musica e divertimento, che hanno portato nella nostra città un’atmosfera di festa e di colori. Una cornice di pubblico oltre ogni più ottimistica previsione, vedere piazza Rossellini, viale Italia e tutto il centro di Ladispoli gremiti come non mai, il sorriso sul volto di migliaia di giovani mentre ammiravano i loro beniamini, i tanti messaggi di complimenti ricevuti, sono stati per l’amministrazione comunale una grande soddisfazione che ha ripagato di tutto il lavoro svolto in questi mesi”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha commentato l’esito del Summer Fest che nel week end ha richiamato a Ladispoli decine di migliaia di persone per i concerti di AKA 7even, Elettra Lamborghini e Raf. Una grande festa di musica e divertimento che ha confermato la bontà dell’iniziativa, totalmente gratuita per residenti e villeggianti.

“Davanti ad un successo di queste proporzioni – prosegue il sindaco Grando – non possiamo che dare appuntamento all’edizione del prossimo anno che tenteremo di rendere ancora più bella e coinvolgente. Ladispoli si conferma una tappa fissa nel calendario dei tour dei più importanti artisti nazionali, un risultato che sprona l’amministrazione comunale a fare sempre meglio. Colgo l’occasione per ringraziare la Pro Loco di Ladispoli capitanata dal presidente Claudio Nardocci, l’assessore al Turismo Marco Porro, le Forze dell’ordine, la Regione Lazio, la Polizia Locale, gli uffici comunali, la Girandola, Centro Mare Radio, la stampa locale, i tecnici, gli sponsor e tutti i volontari che hanno dato il proprio contributo per la riuscita della manifestazione. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile”.