Mobilità e Roma nord binomio possibile?

Lavori in corso sulla Braccianese e sulla Cassia bis

Sono nato a Roma e ci ho vissuto da quando me lo posso ricordare e quindi è incastonato nel mio dna il concetto che la capitale è sempre impraticabile per gli abitanti, turisti e pendolari, ma durante il periodo delle ferie estive la situazione si trasforma divenendo leggermente più sopportabile.

Va detto anche che è la stessa città a rendere difficoltoso spostarsi con treni spesso in ritardo o cancellati, autobus con orari indefiniti e preoccupantemente propensi all’autocombustione, strade impraticabili tra buche-voragini, radici, spazzatura che ingombra le carreggiate e stazioni della metro nelle quali ti senti in pericolo mentre sali le scale mobili.

In aggiunta, in seguito alla pandemia Covid, molte persone hanno diminuito i loro spostamenti in treno in favore dell’automobile appesantendo maggiormente la situazione solita.

Queste problematiche non si possono risolvere nel breve periodo e per affrontarle servono passi costanti verso l’automiglioramento, per questo la giunta Torquati sta lavorando per migliorare la realtà nel territorio municipale.

Un esempio di questo impegno sono i lavori sulla via Braccianese che stanno risanando una strada che definire “pericolosa” è poco e che, come ha ricordato il presidente Torquati: «Gli interventi sono arrivati all’altezza di Osteria Nuova. Il cantiere, che per il rifacimento del manto stradale, riguarda oltre 20 chilometri di strada e dovrebbe terminare entro la fine di agosto».

Altri esempi possono essere i lavori per la messa in sicurezza della Cassa bis, che termineranno verso fine luglio, o il continuo dialogo con Atac per cercare di ottenere più servizi nelle zone più isolate.

Quest’ultima rimane comunque una missione complicata poiché i chilometri bonus che Atac e Tpl offrono ogni anno vengono contese tra i vari municipi proprio perché se, per esempio, li ottiene il XV tutti gli altri non potranno usufruirne.

Queste sono solo alcune delle azioni che la giunta Torquati sta effettuando e altre sono in programma. Sono sicuramente dei passi nella direzione giusta, ma fanno comunque sorgere una riflessione riguardante l’intera città, ovvero: Roma è una città che prevalentemente si muove in macchina per i più svariati motivi e visto che si sta diffondendo una coscienza collettiva più sostenibile indirizzare le future decisioni sul potenziamento del trasporto pubblico e riduzione degli spostamenti sui mezzi privati è, a detta di molti, la scelta più consona.

Claudio Colantuono