Cerveteri, pubblicato il bando per i libri di testo

Riceviamo e pubblichiamo – Pubblicato l’avviso per l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi digitali o notebook per l’anno scolastico 2023 – 2024.

Questo contributo è rivolto agli alunni residenti nel Lazio che frequentano scuole secondarie di I e II grado e provengono da famiglie meno abbienti, con un ISEE non superiore a € 15.493,71.

Le domande, redatte secondo lo schema disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 29/09/2023 via pec a *comunecerveteri@pec.it* (specificando nell’oggetto – LIBRI DI TESTO 2023 – 2024) o a mano presso l’ Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara.

La domanda deve essere corredata da:

– Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;

– Dichiarazione sostitutiva per i requisiti di residenza e frequenza;

– Documentazione delle spese per l’acquisto dei libri di testo;

– Copia del documento di identità del richiedente.

Il contributo è destinato solo all’ acquisto di libri di testo e sussidi digitali.