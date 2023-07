Istat, scende la fiducia dei consumatori

Secondo i dati Istat resi noti oggi, a luglio scende la fiducia dei consumatori da 108,6 a 106,7.

“Effetto caro vacanze! Se a giugno la fiducia era esplosa, grazie all’arrivo dell’estate, l’imminenza delle vacanze e la voglia di andare in ferie, a luglio gli italiani sono già tornati alla dura realtà, costretti a fare i conti con i prezzi diventati astronomici, a cominciare da quelli del trasporto aereo passeggeri decollati in un solo mese del 10,9%, +23,5% rispetto allo scorso anno” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Non è un caso se precipitano sia le attese sulla situazione economica dell’Italia, da -14,1 a -22, sia quelle sulla situazione economica personale, da -9,9 a -14,2” conclude Dona.

Se in testa alla top ten mensile dei rincari delle vacanze i voli occupano le prime 3 posizioni (Voli nazionali in un solo mese decollano del 17,8%, Voli intercontinentali +11,9%, Voli europei +7,4%), non va molto meglio per il Trasporto marittimo che sale del 6,7%, per i Villaggi vacanze, campeggi e ostelli che segnano un +5,5% o per Alberghi e motel con un +5,4%.