Mattia (Pd): “La Regione fermi i lavori pesanti nelle ore più calde”

“La Regione, in quanto competente in salute e sicurezza, fermi i lavori pesanti nelle ore più calde. Dall’agricoltura ai cantieri stradali, è urgente tutelare i lavoratori più a rischio, ed è possibile farlo preventivamente con un’adeguata pianificazione visti i bollettini meteo che di continuo riempiono i notiziari”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana.

“L’ultimo decesso nel Lazio riguarda un lavoratore agricolo morto di fatica dopo aver avuto un malore nei campi mentre era impegnato nella raccolta di cocomeri nei pressi di Montalto di Castro, nel Viterbese. – continua Mattia – E’ stata definita dai sindacati ‘una morte annunciata’, viste le precedenti e continue richieste rivolte alla Regione e alle Istituzioni di intervenire con adeguate misure di prevenzione per tutelare i lavoratori più a rischio dall’impatto dell’emergenza caldo. – prosegue – Purtroppo non sono sufficienti le campagne social per evitare morti e infortuni sul lavoro ma servono maggiori regole e tutele. Il diritto alla vita è più importante della produttività. Un principio fondamentale di buon senso che di sicuro è condiviso anche dal Presidente Rocca, che, come auspico, interverrà al più presto in tal senso prima che ci sia la prossima vittima”, conclude Mattia.