Bracciano, a proposito della panchina letteraria

Proprio come tante importanti città italiane ed europee anche Bracciano, città prolifera di anime artistiche e letterarie ha ora la sua “Panchina Letteraria”, che il prossimo venerdì 28 luglio alle ore 18.00 sarà ufficialmente inaugurata. La Panchina Letteraria di Bracciano è arrivata a destinazione scortata a lampeggianti accesi, come si conviene ad un carico speciale, dalla volante del Comandante della Polizia Locale di Bracciano Claudio Pierangelini, lo scorso venerdì 21 luglio. Passando a stento nella stretta via della Arazzaria l’opera è così stata posta nella sua sede di collocazione, l’affaccio sul lago, del Torrione della Sentinella, dove presto farà bella mostra di sé. Il progetto è stato realizzato dalla Biblioteca Bartolomea Orsini di Bracciano nell’ambito del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino. Proprio la bibliotecaria Ilaria Luongo ha spiegato che: “La panchina rappresenta un invito al volersi fermare e lasciarsi catturare dalla magia delle parole, immergendosi nella lettura in un contesto incantato come è quello scelto, il Torrione della Sentinella, probabilmente è uno dei luoghi più suggestivi del nostro paese. L’obiettivo è rendere gli spazi pubblici sempre più fruibili e sempre più luoghi di diffusione della cultura e quindi della lettura”. La Panchina Letteraria è una vera e propria installazione artistica a forma di libro aperto che riporta spesso frasi di autori e libri famosi, su immagini artistiche. “L’immagine scelta per lo schienale della nostra panchina – racconta Luongo – “infinito riconoscimento di Magritte” è un invito a far volare i nostri pensieri, aprire le famose finestre verso nuovi mondi; nelle giornate limpide il cielo dell’opera si confonde con il cielo sovrastante. La frase scelta è di Calvino sia per omaggiarlo per la ricorrenza del centenario dalla sua nascita e sia perché calzante con la mission propria della biblioteca, diffusione di una lettura condivisa ed inclusiva: “leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà”. In Italia la prima città ad avere la sua panchina letteraria è stata Foggia e da lì si sono diffuse in Molise, in Sicilia a Terrasini, dedicate tra gli altri a Sciascia e Camilleri. Un invito alla lettura artistico e originale importato dall’Inghilterra, proprio qui a Londra dal 2014 nella città sono state installate ben 50 “Panchine della Lettura”.

Cinzia Orlandi