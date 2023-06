Vandana Shiva alla festa della biodiversità di Bracciano.

Riceviamo e pubblichiamo – Per il 7 giugno si segnala alla festa della biodiversità l’incontro delle 17 su “Agroecologia, Biodistretti e Mercati Contadini a tutela della biodiversità” che vedrà l’intervento di Vandana Shiva, fisica, illustre attivista politica e ambientalista, nota in tutto il mondo, per l’impegno nelle questioni legate ai diritti sulla proprietà intellettuale, alla biodiversità, alla bioetica, alle implicazioni sociali, economiche e geopolitiche connesse all’uso di biotecnologie, ingegneria genetica in campo agroalimentare.Vandana Shiva è inoltre tra i principali leader dell’International Forum on Globalization.

Seguiranno quindi gli interventi di :

– Stefano Bettera, UBI, Unione Buddhista Italiana,

– Famiano Crucianelli, presidente del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre,

– Antonella Litta, referente dell’Associazione medici per l’ambiente- ISDE,

– Elena Carone Fabiani, Azienda agricola biologica “Le Bricchiette ” di Bracciano ,

– Barbara Giorgi, Biodistretto dei Laghi di Bracciano e Martignano.

Prevista anche la partecipazione dei Sindaci dei Comuni promotori del Biodistretto del lago di Bracciano e Martignano.