Regione Lazio, la giunta arricchisce la promozione turistica in Italia e all’estero

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha deliberato l’integrazione del programma delle iniziative e delle manifestazioni di promozione turistica in Italia e all’estero per l’anno 2023.

Il calendario sarà arricchito da tre altre manifestazioni: il Fit America Latina, edizione 2023, che avrà luogo a Buenos Aires dal 29 settembre al 2 ottobre; Il Meeting per l’amicizia fra i popoli a Rimini dal 20 al 25 agosto 2023; il Buy Lazio & Rome che si terrà a Roma dal 14 al 17 settembre.

Il Fit America Latina è la piattaforma dove vengono presentate le ultime novità e tendenze relative all’area latino-americana sul turismo e sul tempo libero. Sono attesi più di 90mila visitatori. L’edizione 2023 acquista maggiore importanza in vista del 2024, proclamato l’anno del Turismo delle Radici.

Invece il Meeting di Rimini, in programma nella città romagnola dal 20 al 25 agosto, è una manifestazione che da anni propone una riflessione e un confronto aperto sui temi culturali, religiosi, politici e artistici, attraverso una serie di incontri, dibattiti, mostre, eventi musicali, letterari e sportivi.

Infine, il Buy Lazio & Rome, in programma a Roma dal 14 al 17 settembre e promosso dalla Camera di Commercio di Roma assieme all’azienda speciale Sviluppo e Territorio, è un workshop la cui finalità è quella di presentare ai mercati internazionali l’offerta turistica e culturale del nostro territorio con la promozione di prodotti diversificati di alta qualità.