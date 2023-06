Un cantiere di pace a Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo – Mercoledi alle 21 ci vedremo per incontrarci e condividere i nostri progetti. Siamo vicini alla cifra per acquistare un potabilizzatore da mandare nei luoghi della guerra. Penso sia molto importante mercoledì esserci tutti, ricordo che al cantiere di Pace hanno aderito il Comune Di Bracciano, sostegno alla vita, Generazione Musica, PaxChristi, Pandora, CGIL, misericordia di Bracciano, ABC, GASP, Anpi, l’Agone e il teatro Charles de Foucauld. In verità, va detto, al gran completo ci siamo visti ben poche volte. Penso che sia un’occasione molto importante per condividere, e non delegare, ciò che si è fatto e programmare “insieme“ eventuali altre iniziative per mantenere alta l’attenzione sugli obiettivi del cantiere di pace. la prossima settimana ci sarà il concerto per la pace e verrà inaugurata la mostra “sete di pace”, importanti momenti di testimonianza e di condivisione con la cittadinanza del nostro percorso. Naturalmente gli obiettivi di ogni singola associazione sono molto importanti ma i momenti in cui si riesce a fare rete, come nel cantiere di pace, sono quelli in cui moltiplichiamo le peculiarità di ognuno di noi.vi aspettiamo mercoledì 7 giugno alle ore 21 presso l’aula consiliare del del Comune di Bracciano.