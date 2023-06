Monterotondo, morto il vice presidente del Consiglio comunale

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa di Simona Amorello, Vice Presidente del Consiglio comunale di Monterotondo. Ha iniziato con grande entusiasmo e passione la sua attività politica dedicando tutto il suo impegno per la comunità. Siamo vicini alla famiglia di

Simona in questo momento di dolore e a tutta l’Amministrazione comunale di Monterotondo che ha perduto prematuramente un’ottima amministratrice e una donna di grande valore”.

Così in una nota Roberto Gualtieri, Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.

…………….

“Siamo affranti dalla prematura scomparsa di Simona Amorello, vice presidente de consiglio comunale di Monterotondo. Un dolore immenso per la famiglia alla quale rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio, alla sua comunità che ha apprezzato in questi anni il suo impegno e la sua dedizione. A tutta la città di Monterotondo al Sindaco Riccardo Varone, all’amministrazione e alla collettività politica, la nostra vicinanza in questo momento di sconforto ”.

Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma