La “Corrado Melone” e l’aperitivo di solidarietà

La scuola non è solo aule scolastiche, ma è comunità educante che si ritrova anche in altri ambienti ed in altri momenti, così qualche giorno fa, un gruppo di più di trenta persone tra genitori, docenti, ex docenti e il dirigente della “Corrado Melone”, si è ritrovato piacevolmente insieme per un aperitivo di solidarietà presso lo Stabilimento “Papeete” allo scopo di raccogliere fondi che permettano di coprire le spese per le attività didattiche, consentendo anche ai meno abbienti di partecipare alla pari di tutti gli altri, senza discriminazioni di sorta, né economiche né altro.

L’occasione è stata quella di un brindisi solidale e, nonostante la giornata fosse stata un po’ uggiosa, sul far della sera il cielo si è sgombrato in parte dalle nuvole, lasciando trapelare i timidi raggi del sole al tramonto, a rendere bella l’atmosfera di questo evento semplice ma unico.

Nella cornice dello stabilimento che da alcuni anni a questa parte ci vede ospiti per la cerimonia finale di riconoscimento dei ragazzi che hanno ottenuto “10” o “10 e lode” agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, i convenuti hanno dimostrato grande affiatamento e condivisione di tanti momenti importanti della vita della nostra scuola, in uno spirito familiare e conviviale, a dimostrazione di quel clima che alla Melone ci fa sentire sempre un po’ a casa.

Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti e coloro che, pur non essendo presenti, hanno voluto partecipare con il proprio contributo al gesto di solidarietà che andrà ad ampliare il Fondo di solidarietà del nostro istituto.

Stefania Pascucci