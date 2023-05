Scuole, Parrucci: “Sbloccate le procedure per l’avvio dei lavori di costruzione di nuovi impianti sportivi in concessione”

L’Ufficio Centrale “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica sportiva” di Città Metropolitana ha predisposto la consegna anticipata delle aree scolastiche alle società e associazioni che, tramite avviso pubblico, inizieranno le attività propedeutiche alla riqualificazione degli spazi sportivi esterni di pertinenza degli istituti scolastici, in cui si realizzeranno impianti sportivi polifunzionali a disposizione di tutta la cittadinanza, con costi interamente a carico dei concessionari.

Entro la fine di questo mese saranno consegnate le aree dell’IS Primo Levi alla Volley Group Roma SSD, dell’IS Nomentano alla ASD Fenice Roma Pallavolo, dell’IS Ferrari-Hertz alla ASD Roma Centro. Negli spazi verranno realizzate strutture tensostatiche, con corpo e spogliatoi di servizio, con costi a carico dei concessionari.

“Esprimo piena soddisfazione per essere riusciti a sbloccare le procedure per la valorizzazione e riqualificazione degli spazi sportivi dei nostri istituti scolastici, da tempo ferme. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato celermente per portare a termine i progetti e gli atti amministrativi necessari. Questa amministrazione ha utilizzato per l’edilizia scolastica tutti i fondi PNRR disponibili, avviando nei tempi previsti le gare per gli interventi più urgenti di messa in sicurezza. Il partenariato pubblico privato che, tramite concessione, consente di riqualificare gli spazi esterni delle scuole e realizzare servizi e centri sportivi a disposizione di tutti, è un’altra strada che stiamo percorrendo con attenzione e impegno per riqualificare le scuole e al contempo offrire servizi ai cittadini, con benefici complessivi per le aree in cui ricadono. Ricordo anche che per l’edilizia scolastica e per la messa in sicurezza di tutte le scuole di Roma e Provincia, con il Sindaco Gualtieri abbiamo chiesto al Governo un ulteriore finanziamento da 300 milioni di euro. Stiamo facendo il possibile per garantire a studenti e insegnanti spazi sufficienti, adeguati e sicuri, per le attività scolastiche e non solo”.