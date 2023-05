Coni Lazio e Comune di Viterbo, sinergia per gli Educamp 2023

Presentato allo stadio Rocchi il progetto Educamp 2023. Presenti il sindaco di Viterbo Chiara Frontini e il presidente Riccardo Viola, che hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo dello sport a Viterbo; inoltre hanno illustrato l’Educamp 2023 insieme al comandante della Sas Generale di Brigata Alberto Vezzoli e quello della Smam Colonello Sandro Cascino.

A incorniciare la conferenza stampa “il derby con le stellette”, ovvero la partita tra le rappresentative della Smam e della Sas, che si sono contese la Coppa Educamp 2023, messa in palio dal Coni Lazio, poiché le strutture sportive delle due caserme ospiteranno, nel corso dell’estate per sei settimane i ragazzi del capoluogo della Tuscia, a cui sarà data la possibilità di trascorrere giornate all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione. Le due formazioni si sono preparate a questo appuntamento con molta attenzione e grande determinazione. I tecnici della Smam Giorgio Aquilio e Carlo Piacentini, cosi come il collega della Sas Ercole Garofolo, hanno studiato schemi, moduli e messo a punto la condizione fisica dei propri giocatori in questi ultimi giorni con molta attenzione. La gara è stata diretta da una terna arbitrale messa a disposizione della sezione Aia di Viterbo. Prima della gara esibizione di cento bambini, in collaborazione con il comitato provinciale di Viterbo della Figc. Sono scese in campo le scuole calcio dell’Asd Viterbo, Celleno Calcio, Montefiascone, Calcio Tuscia, Barco Murialdina e Faul Cimini. sotto la guida dei propri tecnici e quelli del Coni.