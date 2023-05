Domenica al Bioparco una giornata con millepiedi, insetti & co.

Domenica 28 maggio 2023 il Bioparco dedica una giornata al misterioso mondo degli invertebrati, alla scoperta dell’immensa varietà del gruppo animale più abbondante al mondo.

Cervi volanti, insetti foglia, millepiedi, farfalle, mantidi religiose e tante altre specie affascinanti saranno i protagonisti delle attività, che si svolgeranno dalle ore 11 alle 17.

Nel parco saranno dislocate postazioni, con animali vivi e modelli giganti, dove le famiglie potranno partecipare a divertenti attività e laboratori. ‘Vita in condominio’, per esplorare uno degli esempi di organizzazione più straordinario che possa esistere in natura, quello delle formiche; ‘Se fossi un insetto…’, un divertente gioco per identificarsi con l’insetto che più ci assomiglia. Nella postazione ‘Tante e laboriose’ si potrà osservare da vicino la frenetica attività di un alveare, provare la danza dell’8 come un’ape, riconoscere l’ape regina e scoprirne tutti i segreti. E poi ‘Cosa sarò da grande’, un’attività ludica interattiva per scoprire come e perché gli insetti cambiano forma nel corso della loro vita; con l’attività ‘Chi non si adatta è perduto’ invece si potranno comprendere gli adattamenti più importanti degli invertebrati. Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.

La giornata, giunta alla sua VIII edizione, è stata ideata dal gruppo di lavoro di Eduzoo, gli educatori dell’Unione Italiana Zoo Acquari dell’UIZA, ed è dedicata a Micael Bolognesi un appassionato del mondo degli invertebrati che ha condiviso con Eduzoo l’amore per la natura.