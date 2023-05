Il 19 a Bracciano appuntamento per ricordare Aldo Moro

A via Fani operò una squadra di forze speciali addestratissime, formatasi in super-scuole militari. Solo due erano allora a quel livello: l’ebraico Mossad e il sovietico Spetsnaz. A via Fani, soprattutto, Aldo Moro non c’era! Prima della strage l’aveva rapito un’eliambulanza. L’unica cosa certa è che poi venne ucciso. Ma non da chi siamo abituati a credere. Questo noir di fantapolitica, appassionante e iperrealistico, risponde a molti interrogativi ancora senza risposta. E ne propone altri inquietanti anche a distanza di quasi mezzo secolo. Il racconto è preceduto da un ampio reportage introduttivo sull’affaire-Moro.

Appuntamento triplo per il noir fantapolitico ma non troppo in cui si narra di un’operazione di professionisti internazionali in cui le BR furono comparse a caccia di soldi e il Governo fece da palo con ricerche-farsa:

venerdì 19 maggio a Bracciano (Rm) ore 17:30, Archivio Storico del Comune (piazza Giuseppe Mazzini 5)

martedì 23 maggio a Trevignano Romano (Rm) ore 17:30, Sala Consiliare del Comune (piazza Vittorio Emanuele III)

venerdì 26 maggio a Roma ore 18:30, Horafelix caffè letterario (via Reggio Emilia 89)