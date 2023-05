A Fondi “Fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo”

L’Associazione Culturale “Terra dei Miti” promuove ed organizza un importante appuntamento venerdì 19 maggio, a partire dalle ore 09:30, al Palazzo Caetani di Fondi con addetti ai lavori ed esperti del settore.

Tante le tematiche di estrema attualità che saranno affrontate: da dove nasce e come si evolve il fenomeno del bullismo? Quali sono le fasce d’età più colpite e come intervenire? Quali le affinità e quali le divergenze con il cyberbullismo?

Sarà una giornata di grande livello tecnico- scientifico ove si confronteranno esperti di settore come: il Questore della Provincia di Latina, dott. Raffaele Gargiulo, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio dott.ssa Monica Sansoni, il dott. Salvatore Madera, Sovrintendente della Polizia Postale e la dott.ssa Gabriella Marano, psicologa clinica e forense e criminologa.

L’incontro sarà aperto dal saluto e dall’intervento del Sindaco di Fondi dott. Beniamino Maschietto e della dott.ssa Elena De Libero, delegata del primo cittadino ai temi della Disabilità e dell’Istruzione nonché presidente dell’Associazione organizzatrice.

A chiudere il convegno, moderato dalla Prof.ssa Stefania Misuraca, sarà Morena Argentino, delegata al Volontariato e vice presidente del sodalizio che ha promosso l’incontro.

L’evento, dal titolo “Fenomenologia del bullismo e del cyberbullismo”, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio e del Consiglio Regionale del Lazio.

Il convegno, per coinvolgere in modo capillare il territorio, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione Culturale “Terra dei Miti” e sarà seguito anche dagli alunni dei vari Istituti scolastici cittadini che, per motivi di capienza della sala, hanno preferito il collegamento da remoto.

La giornata sarà l’occasione per approfondire tematiche a loro vicine e soprattutto di avere spunti e consigli utili per affrontare e combattere eventuali problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo.