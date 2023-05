387mila euro per rilanciare il turismo tra la Tuscia romana e i monti Sabatini

Un’azione sistemica indirizzata su specifici obiettivi per promuovere il turismo sostenibile, favorendo il rilancio del settore, martoriato dagli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19: arrivano oltre 387mila euro sul territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, grazie al finanziamento del progetto ‘Borghi e laghi della Tuscia romana e dei monti Sabatini’, tra gli obiettivi dell’avviso pubblico “Piano Strategico del Turismo” approvati dalla Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di Laziocrea, società di servizi costituita con legge della Regione Lazio. “Si tratta di una grossa opportunità per il territorio, per proseguire nel rilancio dell’ecoturismo sostenibile”, affermano Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, rispettivamente presidente e direttore del Parco Bracciano-Martignano. “Un’altra occasione per continuare nel gioco di squadra con tutte le parti interessate all’ambizioso progetto.”

Per rilanciare la Tuscia e maremma laziale, il 12 Maggio 2023 si è costituita infatti una Destination Management Organization (DMO) sotto forma di associazione senza scopo di lucro tra gli enti fondatori e destinatari del finanziamento, ovvero il Parco Regionale Naturale di Bracciano-Martignano e le amministrazioni comunali di Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, insieme ad Aisfor S.r.l. (soggetto proponente, è l’Agenzia per l’Innovazione, lo Sviluppo e la Formazione) e Sinopie S.r.l., specializzata nella valorizzazione dell’attività culturali e del patrimonio artistico.

L’intento è riuscire a conciliare lo sviluppo del turismo locale nel rispetto delle caratteristiche del territorio naturale protetto, destagionalizzando e valorizzando attrattori consolidati e meno noti come volano di una crescita duratura capace di tutelare una delle aree più vincolate e al tempo stesso meravigliose dell’intera Regione Lazio. Eventi culturali ed artistici (musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e rievocazioni storiche), ma anche turismo outdoor (escursioni, sport in natura e montagna) comprese pure salute, enogastronomia e turismo rurale: queste le finalità della nuova iniziativa.