Municipio XV, pubblicato l’avviso per “Spazio XV Estate”

“E’ stato pubblicato sul sito del Municipio XV il nuovo avviso pubblico per la seconda edizione di “Spazio XV Estate”, il progetto per iniziative commerciali e socio-culturali da svolgersi tra il 10 giugno e il 30 settembre sul nostro territorio.

Otto zone tra i quartieri di Vigna Clara, Farnesina, Cassia, Isola Farnese, Cesano, Grottarossa, Labaro e Olgiata protagoniste quest’anno dell’estate di Roma Nord. Con “Spazio XV Estate”, che si aggiunge alla rassegna culturale “E_state insieme in XV” torniamo a condividere le nostre piazze e i nostri parchi con manifestazioni aperte e gratuite per la cittadinanza con il coinvolgimento di associazioni, commercianti e artigiani di zona.

L’impegno del Municipio XV, che dopo le iniziative del periodo natalizio per il secondo anno consecutivo ha pubblicato due bandi dedicati all’estate, prosegue per rilanciare una porzione della città così eterogenea, per la valorizzazione delle periferie e l’attenzione che anche le zone più centrali richiedono.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio, Tommaso Martelli.