Il “Di Vittorio” agli Internazionali di tennis

80.ma edizione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico: anche gli allievi del “Di Vittorio” hanno assistito agli incontri che si stanno svolgendo dall’8 maggio e si concluderanno il 21. “E’ un’occasione importantissima per avvicinare gli studenti al mondo dello sport, ma anche per mostrare loro strutture straordinarie come quella del Foro Italico. – ha sottolineato il Vicepreside dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof. Sandro Pase – Essere presenti agli Internazionali è per il nostro Istituto una tradizione ormai consolidata ed inaugurata molti anni fa dai docenti referenti del Gruppo sportivo del “Di Vittorio”. “Purtroppo nella scuola italiana non si ha sempre la possibilità di dedicare allo sport il tempo e lo spazio che meriterebbe – ha aggiunto la Prof.ssa Bruna Calato, Docente di Scienze Motorie ed organizzatrice delle giornate al Foro Italico – quando invece conosciamo molto bene l’importanza che riveste per la crescita e il benessere psicofisico di ogni individuo. E’ nostro dovere di educatori – ha aggiunto la Prof.ssa Calato – favorire negli allievi la conoscenza di diverse discipline perché la passione per lo sport può nascere in ogni momento da stimoli ed emozioni spesso legate anche ai luoghi. La cornice del Foro Italico è senza dubbio straordinaria e siamo certi che assistere agli incontri fra i più importanti campioni internazionali farà nascere in qualche studente il desiderio di avvicinarsi al mondo del tennis o a quello dello sport in generale”. Vastissima l’adesione all’iniziativa da parte delle classi del “Di Vittorio” in tutti e tre gli indirizzi (Alberghiero, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio). Gli allievi, oltre che dal Prof. Sandro Pase e dalla Prof.ssa Bruna Calato, sono stati accompagnati dai Docenti Elisa Strisciullo, Massimo Cerrocchi, Elisa Colombo, Francesca De Cicco, Chiara Giacchetti, Michele Comito, Raffaella Leli, Daniele Manzo, Maria Limodio, Emanuela Ottaviani e Alessandra Valentini.

Lunedì 15 maggio e martedì 16 maggio gli allievi dell’Istituto di via ‘Y. De Begnac’ hanno assistito agli incontri che hanno visto fronteggiarsi i tennisti Zapata-Medvedev, Musetti-Tiafoe, Wolf-Zverev, Swiatek-Vekic e Sinner-Cerundolo. Prima della partenza per il rientro a casa, però, un inatteso e graditissimo fuori programma: la visita dello Stadio Olimpico con una sosta irrinunciabile negli spogliatoi della Roma e un’altra davanti alla teca con la maglia di Francesco Totti.