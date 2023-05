XV municipio, al Parco dei buoni targhe per Andrea Mei e Clemente Izzo

“Con il voto unanime del Consiglio del Municipio XV è stato approvato l’Ordine del Giorno presentato dal Presidente di Commissione Alfonso Rago, che ringrazio, per l’intitolazione del Parco C6 di Valle Muricana a “Parco dei buoni” con l’affissione di due targhe in ricordo di Andrea Mei e Clemente Izzo, due concittadini scomparsi prematuramente, che hanno contribuito sempre attivamente alla vita della nostra Comunità.

Andrea, affetto da distrofia muscolare, era parte attiva della Consulta della Disabilità del Municipio XV, che ringrazio per aver proposto di ricordarlo nel parco del suo quartiere, da sempre impegnato per ridurre le diseguaglianze sociali e nell’attivazione di servizi per le persone più fragili. Clemente, nato e residente a Valle Muricana era conosciuto come “l’autista gentile” della linea di trasporto pubblico di zona, sempre pronto e disponibile nei confronti dei suoi passeggeri.

Come ha ricordato oggi il Consigliere Rago, “Custodire la memoria di Andrea e Clemente in uno spazio pubblico e condiviso significa per noi proseguire nell’impegno che quotidianamente mettevano a favore del nostro territorio; ringraziarli per il loro contributo alla crescita del senso di comunità ed indicarli alle nuove generazioni come un bell’esempio di partecipazione al miglioramento sociale, frutto del contributo che ciascuno può fornire, superando le difficoltà e sentendosi davvero parte viva della società»

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.