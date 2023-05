Presentata a Palazzo Valentini Womad Roma

E’ stata presentata a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma, “Womad Roma” Festival del Mondo, per la prima volta a Roma, il più importante e prestigioso Festival al mondo di “World Music” e nuove tendenze, fondato dal musicista Peter Gabriel. Sarà prevista un’anteprima il 7 Giugno all’Auditorium Parco della Musica con la partecipazione di Carmen Consoli e la cantante portoghese Marika. Il 9/10/11 a Villa Ada la costruzione di un vero Villaggio Globale musicale con star internazionali e di nuovi artisti talentuosi, accompagnati da stand enogastronomici e artigianato artistico. Un impegno importante che si è concretizzato in un lavoro congiunto tra istituzioni e l’organizzazione del Womad.

“Fnalmente arriva a Roma “Womad”, il più importante e noto Festival al mondo di “World Music” e nuove tendenze, nella splendida cornice di Villa Ada. La nostra Città accoglie, per la prima volta, questo evento prestigioso: siamo fieri di ospitare un Festival che ha fatto la storia e che, con i suoi messaggi universali di pace, di sviluppo sostenibile e di contaminazioni di culture come fattore di progresso, continua ad essere uno degli eventi musicali più innovativi di sempre. Etichettare come innovativo un festival che si rinnova ogni anno da 40 anni può sembrare un’esagerazione, ma il merito di Peter Gabriel, suo fondatore, è quello di aver creduto nella World Music, quel genere musicale di contaminazione fra elementi di musica popolare e musica tradizionale che proprio negli anni 80 si stava diffondendo a livello internazionale. Grazie alla sinergia di collaborazione con l’Assessore alla Cultura Miguel Gotor e Alessandro Onorato ai Grandi Eventi e la Presidente della VI Commissione Erica Battaglia, Roma è tornata ad essere centrale e protagonista di eventi internazionali”.