Città metropolitana aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia

La Città metropolitana di Roma, aderisce alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia – giornata indetta con la risoluzione del Parlamento Europeo, per contrastare ogni forma di discriminazione, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

“La “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia”, che si celebra domani 17 Maggio, riconosciuta anche dalle Nazioni Unite, giunge al suo ventesimo anno. C’è ancora molto da fare, soprattutto in questo periodo in cui si sta provando a limitare fortemente gli spazi democratici e nel campo dei diritti civili si nota una chiusura sempre più forte nei confronti di chi vive paure, discriminazioni e odiosi ostacoli all’accesso dei diritti in vari contesti sociali, come la famiglia, scuola, reti sociali e lavoro.

Lavoriamo ogni giorno per il riconoscimento dei diritti soprattutto nei contesti più marginali dove la discriminazione di identità è più forte e radicata. Gli strumenti, per ora disponibili, ci impegnano alla possibilità di una resistenza positiva per il benessere della società e nel contempo la valorizzazione della persona nelle diverse relazioni umane”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alla Cultura e Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma