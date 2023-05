Italia investita dal maltempo

Il maltempo colpisce l’Italia da nord a sud almeno fino alla fine della settimana. Oggi è scattata l’allerta rossa in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico: oltre 900 persone evacuate in Regione. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Stop ai treni tra Forlì, Rimini e Ravenna. Nelle Marche, in Sicilia e in Campania è invece allerta arancione. Evacuazioni a Ischia per Casamicciola. Previsti meno disagi, con conseguente allerta gialle, in altre 10 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.