Calcio, coppe europee al ritorno (di semifinale)

Semifinale di ritorno di Champions league in scena fra pochi minuti, Inter e Milan si affrontano sei giorni dopo il 2-0 di sei giorni fa ottenuto dai nerazzurri. Fra i rossoneri rientra Leao, dall’altra parte Lukaku si accomoda inizialmente in panchina. Domani sera Europa league, la Roma gioca a Leverkusen partendo dall’1-0 dell’Olimpico, la Juventus va a Siviglia dopo il pareggio di Torino. Semifinale anche per la Fiorentina, in Conference league c’è da ribaltare il 2-1 patito al Franchi una settimana fa.