Regione Lazio, al via Boost your ideas

La Regione Lazio, tramite Lazio Innova, lancia la VI ª edizione di “Boost your ideas”, la call nata in risposta all’emergenza Covid e con lo sguardo alle condizioni della ripresa. Il successo registrato nelle precedenti edizioni ha portato a rinnovarla con l’idea che possa diventare una modalità ricorrente per selezionare proposte attinenti a tematiche prioritarie, da valorizzare all’interno di un percorso di mentorship e di pre-accelerazione per orientarle verso il mercato.

Il programma si avvale di player di primo piano nel mondo dell’innovazione, di grandi aziende e di potenziali investitori, per un totale di 63 partner accreditati, disponibili a fornire mentorship ai team e alle imprese selezionate. Tra questi, sono diventati 6 i soggetti che hanno sottoscritto specifici accordi di collaborazione, qualificandosi come “Main Partner di Boost Your Ideas 2023”: Digital Magics, Eni Joule, Geoside, Gruppo FS Italiane, Mylia e Tiscali. Ciascuno dei quali destinando ulteriori premialità per lo sviluppo dei progetti, oltre ad offrire ai partecipanti competenze e know how.

La Call si rivolge a progetti che comportino ricadute in 4 specifici ambiti tematici:

Ambiente e energia – soluzioni per valorizzare l’economia circolare, la bioeconomia e la green economy, l’edilizia sostenibile e l’efficientamento energetico, attraverso le nuove modalità di utilizzo delle energie rinnovabili e loro integrazione con le esigenze di controllo e complementarità con le reti esistenti e le produzioni tradizionali;

– soluzioni per valorizzare l’economia circolare, la bioeconomia e la green economy, l’edilizia sostenibile e l’efficientamento energetico, attraverso le nuove modalità di utilizzo delle energie rinnovabili e loro integrazione con le esigenze di controllo e complementarità con le reti esistenti e le produzioni tradizionali; Digitale – soluzioni digitali, B2B e B2C, che sviluppino nuovi servizi e modelli di business in grado di connettere i diversi attori, fornitori, produttori, distributori e clienti, in maniera più efficiente ed efficace. Soluzioni che impattino sulle filiere produttive. Soluzioni per la logistica industriale e commerciale che integrino tecnologie quali IoT, intelligenza artificiale, machine learning, dati satellitari e big data analytics, per modelli innovativi di simulazione digitale da applicare ai processi industriali;

– soluzioni digitali, B2B e B2C, che sviluppino nuovi servizi e modelli di business in grado di connettere i diversi attori, fornitori, produttori, distributori e clienti, in maniera più efficiente ed efficace. Soluzioni che impattino sulle filiere produttive. Soluzioni per la logistica industriale e commerciale che integrino tecnologie quali IoT, intelligenza artificiale, machine learning, dati satellitari e big data analytics, per modelli innovativi di simulazione digitale da applicare ai processi industriali; Cultura e turismo – soluzioni innovative per proteggere, valorizzare e promuovere il patrimonio naturale, la biodiversità e il patrimonio culturale, in particolare dei borghi e delle aree meno conosciute, favorendo la ripresa delle filiere legate al turismo e la fruizione delle risorse culturali e ambientali;

– soluzioni innovative per proteggere, valorizzare e promuovere il patrimonio naturale, la biodiversità e il patrimonio culturale, in particolare dei borghi e delle aree meno conosciute, favorendo la ripresa delle filiere legate al turismo e la fruizione delle risorse culturali e ambientali; Salute e benessere sociale – soluzioni che introducano nelle comunità e nel mercato nuovi prodotti e servizi in grado di rispondere alle principali sfide sociali, dai servizi alla persona, dalla salute alla sicurezza sul lavoro.

“L’innovazione nasce dalle idee, dai migliori progetti e dalla loro condivisione – commenta Roberta Angelilli, Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio – Un vero e proprio luogo di fermento dove le intuizioni possono rendere semplice il mai facile percorso dell’innovazione consentendo di realizzare soluzioni al servizio delle esigenze della collettività. Un lavoro nel quale la Regione Lazio crede con forza, mettendo a disposizione le risorse migliori attraverso gli Spazi Attivi di Lazio Innova ma anche con l’intervento di importanti partner. La Regione Lazio sull’innovazione ha tutte le carte in regola per utilizzare al meglio i fondi della Programmazione Europea e sicuramente saremo operativi in modo eccellente anche sul fronte del PNRR. Servono progetti, formazione e spazi. C’è bisogno di Istituzioni capaci di credere nelle idee delle persone e degli imprenditori, soprattutto giovani”.

Possono presentare proposte di soluzioni innovative, imprese costituite o da costituire. Nello specifico: imprese (startup; micro, piccole e medie imprese; MPMI) e team informali (non costituiti o in via di costituzione) composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un diploma di maturità con un prodotto/servizio in fase di validazione o già validato.

Le migliori 45 proposte beneficeranno di un percorso intensivo di mentoring, tutoraggio e di pre-accelerazione della durata di 6 settimane. Al termine, ai 12 progetti vincitori Lazio Innova attribuirà le seguenti premialità in denaro e servizi con un percorso di accompagnamento al go-to-market:

“Categoria Accelerazione Impresa”: 2 progetti riceveranno un premio in denaro di 20.000 euro.

“Categoria Sviluppo Impresa”: 10 progetti riceveranno un premio in denaro di 5.000 euro.

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura dalle ore 9 del 16 maggio alle 12 del 23 giugno 2023.