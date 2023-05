Realizzato il bilancio sociale delle Fiamme Gialle

La seconda edizione del Bilancio Sociale delle Fiamme Gialle racchiude, accanto alla struttura ed ai dati riguardanti la componente sportiva della Guardia di Finanza, comprese le sue prestazioni più significative conseguite nel corso della stagione agonistica 2022, tutte le iniziative di solidarietà, inclusione, legalità, educazione ambientale, vicinanza a realtà di disagio e sofferenza che il Centro Sportivo ha messo in atto lo scorso anno.

Si tratta del consolidamento di un percorso iniziato già da tempo, che segna definitivamente l’ingresso delle attività sociali tra gli obiettivi dichiarati del nostro Sodalizio.

Siamo pienamente consapevoli che riuscire ad utilizzare proficuamente l’enorme potenzialità dello sport come volano universale di valori e comportamenti etici e di coesione fra gli esseri umani sia diventato ormai uno dei compiti ineludibili della nostra Istituzione, naturalmente protesa verso l’alta qualificazione sportiva, sebbene mai vincolata dal conseguimento del risultato a tutti i costi come unico obiettivo.

Di qui l’impegno, ormai strutturato, di dedicare tempo e risorse a progettualità finalizzate all’ambito solidale, che sfogliando il Bilancio del 2022, scorrono come una narrazione che acquista significato e valore pagina dopo pagina. Vi troveremo infatti i numerosi progetti scolastici per i giovani del nostro territorio, sviluppati ed implementati grazie ad una sinergia sempre più stretta ed efficace con il mondo della Scuola; le iniziative come il meeting di atletica leggera “We Run Together”, giunto alla seconda edizione ed interamente dedicato, piuttosto che ai risultati tecnici, all’inclusione tra i protagonisti (tra cui detenuti, ragazzi diversamente abili, associazioni sportive e umanitarie); i “Campus scolastici” organizzati in collaborazione con la Regione Lombardia e il competente Ufficio Scolastico Regionale, dedicati a classi di Istituti situati in realtà particolarmente problematiche; le attività di beneficienza, e quelle di vicinanza a molteplici associazioni, per dare forza alla loro richiesta di attenzione ed aiuto. Infine, grazie ad una recente collaborazione con il “WWF Italia”, sono stati avviati una serie di progetti di sensibilizzazione ambientale dedicati ai nostri ragazzi delle Sezioni Giovanili.

È attraverso tutte queste diversificate progettualità che anche i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle contribuiscono, nel proprio ambito, a implementare la valenza sociale della missione istituzionale svolta dalla Guardia di Finanza e a diffondere, con forza, il messaggio che le vittorie più autentiche dello sport devono condurci ad essere campioni anche e soprattutto nella vita.