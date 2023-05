Cerveteri, a Piazza Risorgimento uno sportello contro la ludopatia

“Giocando d’azzardo non si vince mai”, con questo spirito l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri Francesca Badini annuncia l’apertura dello sportello informativo “Io gioco senza azzardo”, finalizzato alla realizzazione di interventi in contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico presso gli Istituti scolastici e i Centri anziani. Lo sportello, finanziato con i fondi del Piano di Zona, sito in Piazza Risorgimento a Cerveteri, proprio sotto al Municipio, sarà attivo tutti i martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

“Una tra le emergenze più gravi della società odierna è il gioco d’azzardo – ha detto Francesca Badini – troppo spesso leggiamo di giovani ragazzi, padri di famiglia, si rovinano letteralmente con il gioco, dilapidando interi patrimoni e mettendo in ginocchio le proprie famiglie. Complice anche la crisi economica che negli ultimi anni ha interessato il paese, in tanti, troppi, si autoconvincono che con un gratta e vinci o con una slot machine possano risolvere tutti i loro problemi economici e finalmente trovare una svolta definitiva alla propria vita. Invece non sanno che si trovano all’inizio di un circolo vizioso senza fine: si gioca, si perde e si continua a giocare sperando di rientrare anche di quanto perso precedentemente”.

“Per questo – prosegue l’Assessore Francesca Badini – con le risorse del Piano di Zona, abbiamo voluto dare vita a questo progetto di assistenza, pronto ad accogliere e ad ascoltare tutte le persone affette dalla patologia del gioco d’azzardo e i loro familiari, prime vittime incolpevoli del dramma della ludopatia. Il servizio è aperto a tutti: come Assessorato è un servizio sul quale insieme al personale degli uffici ho lavorato intensamente, perché crediamo sia doveroso come Istituzione porre in essere tutto quanto sia nelle nostre possibilità per dare assistenza a chi si trova nel drammatico vortice del gioco d’azzardo”.