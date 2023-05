Ad Anguillara Sabazia le guardie eco zoofile incontrano la cittadinanza

Durante l’evento un responsabile delle guardie parlerà dell’attività svolta sul territorio contro il malgoverno e maltrattamento animali e a favore della tutela dell’ambiente e della natura.

Sabato 3 giugno alle 18 con il patrocinio del Comune si svolgerà il primo incontro delle Guardie Eco Zoofile del Distretto Operativo di Anguillara con la cittadinanza.

Durante l’incontro un responsabile delle guardie parlerà dell’attività svolta sul territorio contro il malgoverno e maltrattamento animali e a favore della tutela dell’ambiente, della natura e della fauna selvatica.

Durante l’incontro verrà spiegato quale è il compito istituzionale della Guardia Zoofila e quali sono le sue competenze.

Si ricorda infine che durante la manifestazione sarà allestito un centro informativo in cui sarà possibile aderire come socio sostenitore e che per eventuali informazioni o segnalazioni si può contattare il telefono di servizio 348-9405453 , o mandare una mail a fareambiente@guardiezoofileanguillara.it , a cui rispondono i responsabili dei servizi di vigilanza ecozoofila.