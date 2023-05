Municipio XIII-Federconsumatori, protocollo d’intesa per le comunità energetiche

Il Municipio XIII di Roma Capitale si dimostra ancora una volta attento alla salute del territorio e dei suoi cittadini. Su iniziativa del Presidente della Commissione Ambiente, presieduta dal consigliere municipale Gino Cagnazzo, e dando seguito alla Risoluzione approvata dal Consiglio municipale, il Municipio XIII ha siglato nei giorni scorsi un Protocollo d’Intesa con Federconsumatori per sensibilizzare, informare, formare e promuovere le Comunità Energetiche, allo scopo di incentivare l’uso di fonti naturali rinnovabili, ridurre i costi dell’energia, contrastare le povertà energetiche e sviluppare legami sociali nel territorio. A tal proposito, già a partire dalle prima decade del mese di giugno, sarà attivo nella sede del Municipio (in via Aurelia 470) uno sportello dedicato.

“Sono molto orgogliosa di questo ulteriore importante passo, che si aggiunge a quelli che questa Amministrazione ha già fatto e continua a fare per rispondere ai bisogni dei cittadini sul green e sull’eco sostenibilità” ha dichiarato la Presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti, “Questo Protocollo rappresenta l’opportunità di offrire ai nostri cittadini un modo per partecipare alla produzione, al consumo e alla condivisione dell’energia ed anche per contribuire al raggiungimento di benefici economici, sociali ed ambientali che vanno oltre quelli derivanti dall’erogazione dei servizi energetici”, aggiunge la mini sindaca dell’Aurelio ha ringraziato Federconsumatori per il supporto offerto mettendo a disposizione la propria competenza ed esperienza nel settore.