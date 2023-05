XV Municipio, Fleming e Vigna Clara, torna la festa di primavera

“Manca poco alla seconda edizione della Festa di Primavera, la due giorni di sport, laboratori, giochi e intrattenimento per bambini e iniziative dedicate all’ambiente per le strade del quartiere; una manifestazione del Municipio XV che quest’anno oltre al Fleming coinvolgerà anche Vigna Clara.

Un programma fitto, che a partire dalla mattinata di sabato 13, fino alle 13.00 di domenica 14 maggio, coinvolgerà le cittadine e i cittadini del nostro territorio che quest’anno potranno assistere anche alla parata di auto e moto d’epoca con partenza alle 9.30 di domenica da Via Città di Cascia.

Novità di questa edizione sarà il Gazebo del Municipio XV, allestito sempre nella giornata di domenica in Piazza Monteleone di Spoleto: un filo diretto con la cittadinanza che nel corso della mattinata potrà confrontarsi con il Presidente Daniele Torquati, la Giunta e i Consiglieri municipali, la Polizia locale del Gruppo Cassia e il Centro antiviolenza.

La Festa di Primavera si inserisce nel piano culturale e di aggregazione del municipio ed ha come fine la valorizzazione dei quartieri, il coinvolgimento dei cittadini, dei commercianti e delle associazioni, che ringraziamo davvero per la loro disponibilità e per partecipare sempre attivamente.”

Così in una nota gli Assessori alla Scuola e alla Cultura e allo Sport e al Commercio del Municipio XV, Tatiana Marchisio e Tommaso Martelli.