Umberto I, “La donazione di organi” è il tema del corso in programma il 18 e il 19

“La donazione di organi” è il tema del corso in programma a Roma giovedì 18 e venerdì 19 maggio. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, si terrà a partire dalle ore 9 nel salone della direzione generale e nella biblioteca del Policlinico Umberto I (primo piano dell’edificio del pronto soccorso, in Viale del Policlinico, 155). Responsabili scientifici del corso, destinato al personale sanitario, sono il Prof. Francesco Pugliese, la Dott.ssa Francesca Pacini e il Dott. Gustavo Spadetta.

“Sono diversi gli organi”, sottolineano i Referenti scientifici del Corso, “che è possibile donare per restituire alla vita chi vive sospeso in attesa di trapianto. Decidere di dare post mortem i propri organi è un gesto di generosità, ma anche di grande civiltà. Un atto di rispetto per la vita che, però, ancora troppe poche persone nel nostro Paese dichiarano espressamente di voler compiere, da questo nasce l’importanza di questa iniziativa di formazione”.

Giovedì 18 maggio, l’evento di formazione si aprirà con “Il processo di donazione dal procurement al trapianto.” Seguiranno gli interventi di esperti su particolari casi clinici inerenti Anatomia Patologica e Infettivologia. Un panel sarà dedicato a “La comunicazione nel processo di donazione”. Nel pomeriggio, ancora analisi di casi clinici.

Venerdì 19 maggio, la giornata si aprirà, sempre alle ore 9, con “Il mantenimento del donatore: il successo del trapianto”, con analisi di due casi clinici.

Saranno poi affrontati, in piccoli gruppi di lavoro, temi nello specifico di approfondimento in neurologia, in bioetica, donazione a cuore fermo (DCD) e casi medico-legali. Nel pomeriggio, dalle 14, tavola rotonda sul tema “Il contributo delle rianimazioni”.