Alessio D’Amato e la protesta del caro-affitti

“Oggi ho portato la mia solidarietà a tutti gli studenti e le studentesse che in questi giorni stanno protestando sotto il Rettorato de La Sapienza di Roma. L’immagine che ci arriva, le tende piantate al centro dell’Università è un segnale fortissimo, la rappresentazione di un disagio che ci obbliga a riflettere e a fare delle scelte. Io sto dalla parte degli studenti, come i tanti cittadini che stanno dimostrando la loro vicinanza con azioni reali, portando cibo e tutto quello che può servire per sostenere la protesta”. Così il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D’Amato che oggi ha portato la sua solidarietà agli studenti in protesta.

“Per il caro affitto – continua D’Amato – passa il diritto allo studio, pagare per un posto letto anche 500 euro al mese significa impedire di fatto a molti ragazzi e ragazze questo diritto. E’ nostro dovere aiutarli con proposte concrete, e sbaglia Valditara, qui non serve fare a scaricabarile ma agire uniti per trovare le giuste soluzioni”. Ha concluso D’Amato.