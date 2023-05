Città metropolitana, incoraggiamenti per il nuovo Prefetto

“Colgo l’occasione per rivolgere al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, i migliori auguri per il lavoro che lo attende a Palazzo Valentini. Dal 1873, quella che divenne la sede dell’allora Provincia di Roma, oggi della Citta’ Metropolitana, ha l’onore di ospitare anche la Prefettura della Capitale. La nomina del Dott. Giannini e’ un’ottima notizia per la città, che potrà godere della sua notoria serietà e della sua rara competenza. Il neo Prefetto e’ un ottimo conoscitore di Roma ed in questa nuova sfida sono certa che porterà la sua eccellente professionalità ed il suo importante bagaglio di esperienza, acquisito sul campo. Ho avuto l’onore di apprezzare da vicino il lavoro del Dott. Giannini in diverse importanti inchieste da lui condotte e, senza dubbio, la scelta della sua persona e’ motivo di orgoglio per noi tutti e per la Capitale. Benvenuto al nuovo Prefetto nel Palazzo di Via IV Novembre”. Così la Delegata al Patrimonio della Citta’ Metropolitana di Roma, Cristina Michetelli.