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CANALE MONTERANO: LUNEDI’ 9 NOVEMBRE DIVIETO DI SOSTA PER POTATURE ALBERI

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

È vietata la sosta ai veicoli con rimozione forzata in:
 Via Manziana da fronte civico 1 a fronte civico 3;
 Via Montevirginio da civico 23 a civico 33;
 Via Montevirginio da civico 22 a civico 36;
 Via dei Bravi da altezza civico 10 fino all’incrocio con Via dei Monti ambo i lati.
in data Lunedì 09 novembre 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16.30 ovvero a fine esigenza per potatura e manutenzione del verde.
In data Sabato 14 novembre 2026, dalle ore 07.30 alle ore 16:30, ovvero fino a fine esigenza, sarà invece vietata la sosta ai veicoli con rimozione forzata in:
 Piazza Maria De Mattias
per potatura e manutenzione del verde
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