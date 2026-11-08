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8 Novembre, 2026
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ANGUILLARA SABAZIA – ALIMENTI MAL CONSERVATI E SPORCIZIA IN CUCINA. CARABINIERI DENUNCIANO IL TITOLARE DI UN PANIFICIO. SANZIONI PER 15.000 EURO

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Comunicato stampa

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio mirato alla tutela della salute pubblica e alle verifiche presso gli esercizi commerciali, hanno condotto un controllo ad Anguillara Sabazia unitamente al personale specializzato del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.) di Roma e il personale della Polizia Locale.
L’attività si è concentrata su un panificio del posto, dove sono emersi gravi illeciti sia sul piano penale che su quello amministrativo ed igienico-sanitario.
Ad esito dell’ispezione, i Carabinieri hanno denunciato il titolare dell’attività commerciale per aver detenuto, destinandoli alla somministrazione, alla vendita e alla commercializzazione, prodotti alimentari in evidente stato di degrado, sequestrando 11 kg di carne e 6 kg di pasta fresca.
La merce era stipata in contenitori del tutto anonimi, ricoperta di brina e ghiaccio e presentava in alcuni casi evidenti alterazioni cromatiche, chiare spie di una degradazione microbiologica in corso.
Le verifiche si sono concentrate poi sulle condizioni strutturali e di pulizia del locale. Riscontrate precarie condizioni igienico-sanitarie nell’area cucina, i Carabinieri hanno disposto la sospensione parziale dell’attività, imponendo precise prescrizioni di adeguamento prima di poter riaprire i locali interessati.
Contestualmente, è scattato il sequestro amministrativo per un ulteriore quantitativo di alimenti non conformi ai requisiti generali di sicurezza alimentare.
Al termine delle operazioni, a carico del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 15.000 euro.
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