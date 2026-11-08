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AD ANGUILLARA, ULTIMO INCONTRO de: “LE PAROLE FONDAMENTALI” 

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Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi all’ULTIMO INCONTRO de:

“LE PAROLE FONDAMENTALI”

Dopo oltre 10 incontri e ben 33 parole presentate, Marco Danè condurrà l’ultimo appuntamento di questa bella iniziativa. Ripercorreremo le parole esaminate e rifletteremo insieme sul percorso intellettuale svolto.

L’incontro è autonomo; non è necessario aver perso parte agli altri per poter partecipare.

Giovedì 12 novembre

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”

Largo dello Zodiaco 21 – Anguillara Sabazia (RM)

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.

Ingresso libero. Vi aspettiamo numerosi!

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