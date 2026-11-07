MANZIANA CELEBRA IL SUO CAMPIONE: LORENZO CARTA È CAMPIONE ITALIANO DI PARAKARATE!

Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Un grandissimo risultato sportivo che riempie d’orgoglio tutta la nostra comunità.
Domenica 25 ottobre, a Marcon, in provincia di Venezia, Lorenzo Carta, 12 anni, ha conquistato il titolo di Campione Italiano di Parakarate nella categoria K31 Cadetti/Esordienti, riservata agli atleti con disabilità fisiche e motorie.
Lorenzo, che frequenta le scuole medie di Manziana, pratica parakarate fin dall’età di 4 anni e gareggia per la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), federazione riconosciuta dal CONI.
Dietro questo importante traguardo c’è un percorso fatto di impegno, passione, costanza e tanto lavoro, condiviso con i suoi tecnici federali: il papà e la sorella Beatrice Carta, anche lei atleta di altissimo livello internazionale.
Un successo che rappresenta non soltanto una straordinaria affermazione sportiva, ma anche un bellissimo esempio di determinazione, dedizione e amore per lo sport.
E per Lorenzo il percorso continua: il prossimo appuntamento sarà a dicembre, in occasione della Coppa del Mondo Giovanile – Youth League, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo.
A Lorenzo, alla sua famiglia e ai suoi tecnici vanno i complimenti e l’abbraccio di tutta Manziana, con l’augurio di raggiungere ancora tanti altri importanti traguardi!
Avanti così, Lorenzo! Manziana fa il tifo per te.