MANZIANA CELEBRA IL SUO CAMPIONE: LORENZO CARTA È CAMPIONE ITALIANO DI PARAKARATE!

Dal profilo Facebook del comune di Manziana

Domenica 25 ottobre, a Marcon, in provincia di Venezia, Lorenzo Carta, 12 anni, ha conquistato il titolo di Campione Italiano di Parakarate nella categoria K31 Cadetti/Esordienti, riservata agli atleti con disabilità fisiche e motorie.

Lorenzo, che frequenta le scuole medie di Manziana, pratica parakarate fin dall’età di 4 anni e gareggia per la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), federazione riconosciuta dal CONI.

Un successo che rappresenta non soltanto una straordinaria affermazione sportiva, ma anche un bellissimo esempio di determinazione, dedizione e amore per lo sport.

Dietro questo importante traguardo c’è un percorso fatto di impegno, passione, costanza e tanto lavoro, condiviso con i suoi tecnici federali: il papà e la sorella Beatrice Carta, anche lei atleta di altissimo livello internazionale.

E per Lorenzo il percorso continua: il prossimo appuntamento sarà a dicembre, in occasione della Coppa del Mondo Giovanile – Youth League, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con atleti provenienti da tutto il mondo.