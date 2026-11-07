HomeCronaca

Accompagna l’amico spacciatore a firmare dai Carabinieri e nasconde la droga in bocca: arrestato 61enne incensurato

0
147

Comunicato stampa

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno tratto in arresto un 61enne romano, incensurato, sorpreso in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
La vicenda è il risultato dell’intuito dei militari della Stazione di Riano. Gli operanti avevano infatti notato un dettaglio non trascurabile durante i quotidiani controlli di routine: il 61enne era solito fare da “accompagnatore” in caserma a un conoscente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura cautelare applicata a quest’ultimo proprio per reati legati al traffico di droga.
Un’abitudine sospetta che ha spinto i Carabinieri ad approfondire. Intorno alle 11:30 di stamattina, all’arrivo dei due nei pressi della Stazione, i militari si sono attivati per procedere al controllo. Alla vista delle uniformi dell’Arma, il 61enne ha tentato una mossa disperata per eludere il controllo, nascondendo repentinamente in bocca diversi involucri.
L’immediato e pronto intervento dei Carabinieri ha impedito che l’uomo potesse ingerirli o disfarsene: dalla sua cavità orale sono così venute fuori ben 14 dosi di cocaina confezionate e pronte per lo spaccio, sottoposte a sequestro dalla Stazione di Riano.
Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria tempestivamente informata, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.
Articolo precedente
“Puri come una bestemmia” apre  “Molti teatri in un solo teatro”, la nuova stagione del Delia Scala di Bracciano 
Articolo successivo
CIAK, SI GIRA. TELECAMERE ACCESE ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI… COMING SOON…

Ultimi articoli

Territorio

MANZIANA CELEBRA IL SUO CAMPIONE: LORENZO CARTA È CAMPIONE ITALIANO DI PARAKARATE!

Territorio

CANALE MONTERANO VERSO IL NUOVO PIANO URBANISTICO (PUCG): IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL DPI (DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO)

Eventi

Hologram Trio In Concerto a Bracciano

Scuola

CIAK, SI GIRA. TELECAMERE ACCESE ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI… COMING SOON…

Territorio

“Puri come una bestemmia” apre  “Molti teatri in un solo teatro”, la nuova stagione del Delia Scala di Bracciano 

Carica altri