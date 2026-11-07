HomeTerritorio

“Puri come una bestemmia” apre  “Molti teatri in un solo teatro”, la nuova stagione del Delia Scala di Bracciano 

0
153
teatro del lago Delia Scala

Comunicato stampa

Sabato 7 alle 18,00

È dal titolo di una canzone di Federico Sirianni, cantautore genovese, che Rossella Seno (voce) e Lino Rufo (chitarra) hanno voluto dare il nome dello spettacolo di teatro-canzone “Puri come una bestemmia”, primo appuntamento con il cartellone di “Molti teatri in solo teatro” 

“Puri come una bestemmia” è un felice esempio di teatro-canzone, in scena sabato 7 novembre alle 18,00 al Teatro Delia Scala di Bracciano.

 Lo spettacolo propone canzoni di protesta, ma anche di riflessione per mettere a nudo le contraddizioni, le anomalie, le ingiustizie della società postmoderna. 

Andare contro è spesso il modo più diretto per andare incontro ai problemi, per immaginare una via d’uscita, una soluzione, sia individuale che collettiva che renda più chiare le condizioni psicologiche e materiali attraverso le quali la critica del reale spinga a definire i contorni di una nuova realtà, più favorevole ai bisogni dell’umanità. 

La dialettica tra parole e musica, tra corde vocali e corde della chitarra, tra armonia delle note e i versi della poesia diventa il viatico di uno spettacolo che arricchisce il teatro di un linguaggio utile far dialogare forma e contenuti sul palcoscenico.

 

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Per info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it 

Articolo precedente
MASSIMO CACCIARI E FAUSTO BERTINOTTI A “L’ELEFANTE” SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ
Articolo successivo
Accompagna l’amico spacciatore a firmare dai Carabinieri e nasconde la droga in bocca: arrestato 61enne incensurato

Ultimi articoli

Territorio

MANZIANA CELEBRA IL SUO CAMPIONE: LORENZO CARTA È CAMPIONE ITALIANO DI PARAKARATE!

Territorio

CANALE MONTERANO VERSO IL NUOVO PIANO URBANISTICO (PUCG): IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL DPI (DOCUMENTO PRELIMINARE DI INDIRIZZO)

Eventi

Hologram Trio In Concerto a Bracciano

Scuola

CIAK, SI GIRA. TELECAMERE ACCESE ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI… COMING SOON…

Cronaca

Accompagna l’amico spacciatore a firmare dai Carabinieri e nasconde la droga in bocca: arrestato 61enne incensurato

Carica altri