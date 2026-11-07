“Puri come una bestemmia” apre  “Molti teatri in un solo teatro”, la nuova stagione del Delia Scala di Bracciano 

Comunicato stampa

Sabato 7 alle 18,00

È dal titolo di una canzone di Federico Sirianni, cantautore genovese, che Rossella Seno (voce) e Lino Rufo (chitarra) hanno voluto dare il nome dello spettacolo di teatro-canzone “Puri come una bestemmia”, primo appuntamento con il cartellone di “Molti teatri in solo teatro”

“Puri come una bestemmia” è un felice esempio di teatro-canzone, in scena sabato 7 novembre alle 18,00 al Teatro Delia Scala di Bracciano.

Lo spettacolo propone canzoni di protesta, ma anche di riflessione per mettere a nudo le contraddizioni, le anomalie, le ingiustizie della società postmoderna.

Andare contro è spesso il modo più diretto per andare incontro ai problemi, per immaginare una via d’uscita, una soluzione, sia individuale che collettiva che renda più chiare le condizioni psicologiche e materiali attraverso le quali la critica del reale spinga a definire i contorni di una nuova realtà, più favorevole ai bisogni dell’umanità.

La dialettica tra parole e musica, tra corde vocali e corde della chitarra, tra armonia delle note e i versi della poesia diventa il viatico di uno spettacolo che arricchisce il teatro di un linguaggio utile far dialogare forma e contenuti sul palcoscenico.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Per info e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it